Quelle est la fréquence idéale pour laver ses serviettes de bain ?

Comme les torchons de cuisine, les serviettes de bain sont des éléments humides. En plus de représenter de véritables nids à bactéries, elles accueillent les peaux mortes et marques de transpiration. Pour des raisons d’hygiène, un lavage régulier s’impose même en l’absence de salissures.

À l’instar de la brosse à dents, la serviette de bain ne se prête pas. Cela est d’autant plus vrai en cas de maladies transmissibles telles que les gales ou les poux de corps. Et de préférence, on utilise une serviette pour le corps et une autre pour le visage. Ce réflexe permet de réduire le transfert des bactéries, surtout si vous êtes sujet à l’acné. Mais même en adoptant les bons gestes, il est indispensable de passer souvent son linge à la machine.

La fréquence idéale pour laver ses serviettes

Pour un usage quotidien, le matin ou le soir, il est préférable de laver ses serviettes une fois par semaine. C’est ce que recommande Stéphane Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste. Au maximum, il préconise un lavage toutes les deux semaines. Passé ce délai, les germes et les bactéries deviennent incontrôlables.

En cas de serviette souillée, le lavage n’attend pas. Il convient de passer le linge sale en machine. Comme l’explique Stéphane Gayet, il faut surtout se fier à sa "perception sensorielle". Si l’odeur ou la texture de la serviette semble suspecte, remplacez-la par une propre.

Pour ceux qui ont tendance à transpirer excessivement ou à sécréter beaucoup de sébum, rapprochez les lavages. Plutôt qu’une fois par semaine, lavez votre linge tous les deux à trois jours.

Pourquoi faut-il passer fréquemment ses serviettes à la machine ?

Parce qu’elles s’utilisent juste après le bain ou la douche, les serviettes absorbent énormément d’eau et elles restent humides pendant plusieurs heures. Il s’agit d’un environnement propice à la prolifération des bactéries. Vous déposez également des peaux mortes et du sébum sur le linge de bain et de toilette.

Afin de lutter contre l’humidité, il est conseillé de bien laisser sécher les serviettes. Lorsque le temps le permet, rien de tel qu’un séchage à l’air libre pour chasser l’eau.

Un lavage à haute température pour éliminer les bactéries

Laver ses serviettes à 30°C ou 40°C ne sert à rien sinon à enlever les taches légères. Plutôt que d’opter pour une basse température, on privilégie les 60°C ou 90°C. L’action fongicide qui consiste à tuer les champignons ne s’avère efficace qu’à partir de 90°C.

L’utilisation d’un assouplissant ne se révèle pas judicieuse. Ce produit réduit le pouvoir absorbant des serviettes. Contentez-vous de la lessive. En général, les serviettes de bain durent plusieurs années. Toutefois, pensez à les remplacer si elles deviennent moins absorbantes ou en cas d’odeurs persistantes après le lavage.