Quelles activités sportives pratiquer avec mon chien ?

Le canicross est une course à pied en tandem avec votre chien. Une laisse vous relie l'un à l'autre, attachée à une ceinture spéciale sur vous et à un harnais sur le chien. Ainsi, il profite d'un peu de liberté pour courir, sans être gêné au niveau des membres inférieurs, et développe sa musculature. De votre côté, vous avez les mains libres. Pratique pour garder les bras près du corps, vous rattraper en cas de chute ou boire pendant l'effort !

Avec 170 clubs et plus de 4 000 licenciés en France selon la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins, cette pratique sportive est de plus en plus appréciée. Elle nécessite toutefois une bonne condition physique des deux équipiers. Le chien doit avoir terminé sa croissance et l'avis du vétérinaire s'impose afin de vérifier qu'il n'y a pas de problème osseux, tendineux ou musculaire. Par ailleurs, mieux vaut un chien docile et obéissant qui ne vous entraîne pas à la poursuite d'un autre animal !