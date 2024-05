Quelles astuces naturelles pour détartrer facilement les dents de mon chien ?

La dentition du chien est un terrain propice à la formation de tartre. Cette calcification de la plaque dentaire fait partie des problèmes bucco-dentaires courants. Pour s'en débarrasser, il existe plusieurs méthodes de détartrage canin à réaliser soi-même à domicile.

Avant de faire appel à un vétérinaire et de réaliser un détartrage sous anesthésie générale, vous pouvez entretenir vous-même les dents de votre chien et réduire durablement l'apparition de plaque dentaire responsable des dépôts de tartre.

Les os à ronger pour limiter l'entartrage des dents

Les chiens adorent mâchouiller les os pendant des heures, un plaisir canin doublé d'un nettoyage naturel et automatique des dents. En effet, les carnivores sauvages, dont le loup, son ascendant direct, en profitent pour maintenir leur dentition propre. Chez le chien domestique, la mastication régulière des gros os de bœuf ou des os à ronger du commerce, très durs, aide selon le même procédé à réduire le développement de la plaque dentaire et donc du tartre. Si la dentition de votre toutou y est sensible, vous pouvez lui donner régulièrement un os à ronger et observer la régression du trouble bucco-dentaire. S'il persiste, en revanche, il ne faut pas hésiter à consulter un vétérinaire.

Les croquettes : une nourriture abrasive contre le tartre

Les croquettes sont naturellement abrasives et agissent donc à chaque repas comme le dentifrice sur les dents de votre chien. Il est donc important de lui en servir tous les jours en alimentation complète ou en accompagnement de la nourriture humide sous forme de pâtée ou de bouchées. Outre leur composition adaptée aux besoins nutritionnels journaliers de l'animal, les croquettes préservent sa dentition des méfaits du tartre, précurseur de nombreuses fragilités et maladies bucco-dentaires.

Le brossage des dents du chien : pourquoi est-il recommandé ?

Comme nos dentistes, les vétérinaires s'accordent à dire que le brossage régulier des dents est la meilleure méthode pour se débarrasser du tartre, à condition que le chien se laisse faire. Si vous l'habituez dès son jeune âge, vous pouvez lui brosser les dents une à trois fois par semaine avec un dentifrice spécial pour chiens. Son pouvoir abrasif préviendra les dépôts de tartre. Votre vétérinaire vous conseillera et vous apprendra comment réaliser un brossage efficace et sans douleur pour l'animal.

Il est également possible de composer vous-même une pâte à dentifrice naturelle avec du bicarbonate de soude, ou un mélange de sel et de levure de bière, lié par de l'eau tiède. Vous pouvez y ajouter un peu de fond de veau ou de bouillon de volaille pour le rendre plus appétissant.