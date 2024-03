Quelles phéromones pour calmer un chat stressé ?

Le chat est sensible au stress quand ses habitudes sont bouleversées. Il peut alors développer des troubles du comportement, fuguer ou devenir agressif. Les phéromones jouent un rôle apaisant dans la gestion de l'anxiété du chat.

Votre chat montre des signes de stress suite à un changement dans son environnement ou lors d'un déplacement ? La diffusion de phéromones peut contribuer à son apaisement et contrecarrer ces symptômes anxieux qui peuvent aboutir sur des troubles du comportement ?

Les phéromones naturelles du chat : qu'est-ce que c'est ?

D'origine étymologique grecque, le terme "phéromone" est une contraction de "pherein" (porter) et de "hormon" (stimuler). À l'instar de nombreux autres mammifères, le chat communique par les odeurs en déposant ses phéromones sur les surfaces de son environnement et en analysant celles de ses congénères. Ces substances chimiques odorantes produites naturellement constituent donc des messages transmis entre animaux de la même espèce. Les humains ne sont pas en capacité de les détecter ni de les sentir, car nous sommes dépourvus du nécessaire organe voméronasal, dit organe de Jacobson, situé dans la muqueuse nasale.

Il existe trois types de phéromones. Les phéromones d'identification sont produites par des glandes placées au niveau des joues du chat. En les frottant sur les murs, les meubles et les humains, il marque son territoire et se rassure par la même occasion, car l'objet marqué devient alors connu. Les phéromones territoriales sont diffusées par marquage urinaire pour prévenir les congénères que ce territoire est occupé, signaler à la femelle en chaleur qu'un mâle est disponible ou signifier un inconfort à ses maîtres. Enfin, les phéromones d'alarme sont émises par les glandes anales et/ou les glandes situées sur les coussinets lorsque le chat a peur et veut avertir ses congénères d'un danger.

Pourquoi diffuser des phéromones synthétiques ?

Lorsque le chat est stressé par une modification brutale de sa routine (déménagement, arrivée d'un nouveau membre du foyer, décès du propriétaire, séparation…) ou par un déplacement (voyage, visite chez le vétérinaire), la diffusion de phéromones apaisantes est souvent efficace. Les laboratoires spécialisés ont recréé une phéromone de synthèse proche de la phéromone d'identification produite naturellement par le félin, sous forme de liquide présenté en spray ou en diffuseur électrique. Elle est nommée F3, "F" pour "fraction" du message phéromonal félin, isolée et identifiée par la recherche scientifique. Ainsi, le chat se rassure et se détend rapidement après avoir senti et analysé le "faux message d'apaisement".

Bien qu'ils n'aient pas une efficacité absolue sur tous les chats domestiques, certains y étant totalement hermétiques, ces produits sont couramment recommandés par les vétérinaires en première intention afin de calmer une forte anxiété chronique, soudaine ou anticipée. Vous pourrez donc diffuser les phéromones synthétiques dans la pièce où se trouve votre compagnon à quatre pattes ou les pulvériser dans sa cage de transport avant un déplacement stressant.