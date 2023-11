Quelles races de chat sont réputées faciles à vivre ?

Avec sa belle fourrure claire et ses yeux bleu saphir, le Ragdoll fait craquer tout le monde. Son nom signifiant en anglais "poupée de chiffon" est très représentatif de son caractère. Ce chat adore être porté et câliné, si bien qu'il devient tout mou dès qu'il est dans les bras d'un humain de confiance. On l'aime pour sa patience et l'affection certaine qu'il porte à ses maîtres.