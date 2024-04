Quelles races de chats privilégier quand on a des enfants ?

Avec des enfants en bas âge, mieux vaut adopter un chat qui supporte bien les mouvements et le bruit. Très populaire, le Maine Coon reste une valeur sûre pour les familles composées de jeunes enfants. Néanmoins, ce n’est pas la seule race de chats à privilégier car il existe de nombreuses possibilités pour combler les tout-petits.

Six Français sur dix possèdent un chat ou un chien à la maison selon un sondage effectué par Ipsos en 2023. Et 68 % des possesseurs considèrent leur animal de compagnie comme un membre à part entière de la famille. Bien choisir la race de votre chat reste toutefois nécessaire afin que l’harmonie règne sous votre toit. Certains matous ressemblent à de vraies peluches mais ne s’entendent pas toujours avec les enfants. De leurs côtés, les plus jeunes ne doivent pas profiter du caractère complaisant de l’animal pour leur tirer la queue, les oreilles ou les empêcher de dormir.

Le Maine Coon, le chat idéal pour les familles

Ne vous fiez pas à son apparence ! Robuste et imposant, le Maine Coon n’a pas volé son surnom de « doux géant ». Originaire des États-Unis, ce chat à la fois calme et joyeux se révèle extrêmement joueur. Après un temps d’adaptation dû à sa timidité, il s’amuse sans problèmes avec les enfants. Capable de rapporter des objets qu’on lui jette, ce matou intelligent, curieux et explorateur ne possède aucune agressivité. Bien au contraire, il apprécie les caresses sur sa fourrure mi-longue. En plus d’adopter une démarche élégante, il se distingue par sa sociabilité et son affectuosité envers ses maîtres.

Avec toutes ces qualités, il n’y a donc rien d’étonnant à ce que cette race domine le palmarès du Livre officiel des origines félines (LOOF) depuis 2011. Le Main Coon a encore été élu chat préféré des Français en 2023 avec 25 837 naissances.

Les autres races de chats à privilégier avec des enfants

Pourtant moins connues, d’autres races peuvent concurrencer le Maine Coon. Très facile à vivre, calme et sociable, le British Shorthairs présente l’avantage de s’adapter rapidement. En plus de cohabiter pacifiquement avec les enfants, il supporte bien les congénères, les chiens et les visiteurs. On peut aussi le laisser seul un moment sans qu’il ne commette de bêtises.

Dans le même registre, le Birman a tout pour plaire. Intelligent, doux et tolérant, il voue une admiration sans faille à ses maîtres. On peut aussi s’orienter vers un Bobtail américain. Cette race de chat apaisée et vive d’esprit se montre active mais sans excès. Elle apprécie les jeux d’enfants.

Pour ceux qui recherchent avant tout un chat à câliner, rien de tel que le Ragdoll dont le nom signifie "poupée de chiffon". Doté d’un magnifique pelage soyeux, il raffole des câlins et se laisse prendre dans les bras sans sortir les griffes.

Quelle race pour les enfants allergiques aux poils de chats ?

Bon compromis entre le Main Coon et le Ragdoll, le Sibérien représente la solution idéale pour les enfants allergiques. Comme nous le relayons en octobre, les chats sont responsables de 25 % des cas d’asthme allergique en France d’après les chiffres 2023 d’Alyatec, société spécialisée dans le domaine des maladies allergiques et environnementales.

Bien que pourvu d’une belle fourrure mi-longue, ce matou robuste a comme particularité d’être hypoallergénique. Il produit moins de protéines Fel d1 que ses congénères. Contenue dans la salive féline et les glandes sébacées, elle rend le pelage allergène. Patient et de bonne composition, ce chat aime tant jouer que se la couler douce sur le canapé en compagnie de ses maîtres. Autrement dit, il fait le bonheur des familles avec enfants !