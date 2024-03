Quelles solutions pour éloigner les corbeaux de son potager (sans les blesser) ?

Beaucoup moins féroces que les corneilles, ces oiseaux imposants représentent toutefois une gêne dans le jardin. En quête d’un abri, de nourriture et d’eau pendant l’hiver, les corbeaux peuvent investir le potager. Des astuces permettent de tenir à distance ces volatiles réputés difficiles à déloger.

Entre dix et vingt grammes, c’est le poids que pèse le cerveau d’un corbeau. Particulièrement léger, il n’empêche pas cet oiseau migratoire de briller par son intelligence. Une étude réalisée en décembre 2020 par l’université d’Osnabrück en Allemagne révèle que les capacités cognitives des corbeaux sont comparables à celles des chimpanzés adultes.

Dans ces conditions, il est difficile de duper ces intelligents corvidés. Pour les repousser, il convient de faire preuve d’ingéniosité. Si vous ne supportez plus les déjections, les croassements lugubres, le saccage des poubelles ou les petites virées gourmandes dans votre jardin, il vaut mieux ruser.

Des oiseaux sensibles aux odeurs, aux bruits et aux reflets

Certaines odeurs incommodent les corbeaux à tel point qu’ils préfèrent partir vers d’autres horizons. Curry, cannelle, vinaigre blanc, lavande, piment de Cayenne et huile de cade n’ont pas du tout leur faveur. En plus d’éloigner les corbeaux, ces senteurs présentent l’avantage de repousser d’autres nuisibles tels que les rongeurs.

En complément, on peut également faire du bruit. À condition de ne pas avoir de voisins, les nuisances sonores (klaxon, bruit de pétard…) rendent le territoire inhospitalier. Si vous n’avez pas le temps de jouer les trouble-fêtes, il est plus simple d’installer des bâtons sur le terrain au bout desquels on accroche des sacs en plastique. Au moindre coup de vent, ils feront du bruit. Et pour pimenter, n’hésitez pas à glisser des canettes dans les sacs.

Rien de tel que le système D pour effrayer les corbeaux, et par la même occasion les pigeons et les merles. Exposés au soleil, les vieux CD déclenchent chez ces volatiles une furieuse envie de déguerpir. Sur le même principe, on peut suspendre à proximité du potager des assiettes en aluminium ou des boîtes de conserve. Dans le commerce, vous trouverez aussi des rubans répulsifs argentés et miroités, à accrocher aux arbres.

Les astuces pour les faire partir durablement

Un peu à la manière des épouvantails dans les champs, les faux corbeaux aux ailes ouvertes chassent les indésirables. Néanmoins, cette solution se révèle provisoire. Parce qu'ils sont intelligents, ces oiseaux décèlent rapidement la supercherie.

Pour que les corbeaux n’élisent pas domicile près de votre potager, il faut rendre le territoire peu accueillant. Capables de déchirer les sacs, ils ne reviendront pas si votre poubelle extérieure est fermée. Pensez aussi à couvrir le compost pour qu’ils ne puissent pas accéder aux déchets organiques.

Il existe des pics anti-corbeaux que l’on peut placer sur les surfaces sur lesquelles ils ont l’habitude de se poser. Plus esthétique, la solution du gel transparent s’avère imparable. Collant, mais non toxique, ce produit dissuade les corbeaux de venir se poser. Appliquez-le sur les branches des arbres, par exemple.

Comment protéger les arbres, les fruits et les légumes des corbeaux ?

À la recherche de nourriture, les corbeaux risquent d’être sans pitié avec votre potager et/ou votre verger. Afin de protéger les arbres fruitiers, ainsi que les légumes et les fruits du jardin. Il vaut mieux investir dans un filet. Le but consiste à empêcher les corbeaux d’atteindre l’objet de leur convoitise. Pour les arbres fruitiers, il est préférable de sélectionner des filets avec des mailles d’environ dix centimètres. Ainsi, ils font barrage aux corbeaux tout en rendant l’accès possible aux petits oiseaux qui s’avèrent bien utiles en mangeant les insectes et les larves.