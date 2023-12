Quelles sont les principales maladies dentaires du chat ?

Les dents du chat lui servent à se nourrir, mais aussi à attaquer ses proies et à se défendre. Essentielles à sa survie, elles sont sensibles à différentes maladies. Avec votre aide, l'hygiène bucco-dentaire du chat doit donc être préservée.

L'intérieur de la gueule du chat est un vrai nid à bactéries. Certaines sont indispensables à sa santé, mais d'autres sont la cause de divers problèmes bucco-dentaires. Afin d'éviter leur développement et leur aggravation, nous vous proposons un tour d'horizon des maladies dentaires félines, avec des conseils d'entretien et de prévention.

Quelles sont les maladies bucco-dentaires félines les plus courantes ?

Chez le chat domestique, le développement de la plaque dentaire est commun. En s'accumulant à la jonction entre la gencive et la dent, le tartre est une prolifération de bactéries. Ces dernières peuvent ensuite attaquer différents points de la mâchoire (dents, gencives, palais), ou tous dans le cas d'une gingivo-stomatite, et s'étendre aux autres organes si l'infection n'est pas stoppée rapidement. Comme chez les humains, le dépôt de tartre, de couleur jaunâtre ou brune, est aussi responsable de l'inflammation des gencives. La gingivite se reconnaît facilement à l'apparition d'un liseré rouge à la base des dents. Elle peut même générer des micro-ulcères.

Le chat est également sensible aux caries, au déchaussement des dents et aux abcès dentaires lorsqu'une infection bactérienne se développe. Enfin, une dent peut simplement casser.

Comment savoir si mon chat a des problèmes bucco-dentaires ?

Votre chat ne vous dira pas qu'il a mal aux dents, mais certains symptômes sont caractéristiques et doivent vous alerter. La mauvaise haleine (halitose) est courante en cas d'infection bucco-dentaire bactérienne (plaque dentaire, abcès, ulcère…), bien qu'elle puisse être liée à d'autres facteurs, bénins ou non. Le chat peut aussi montrer une baisse d'appétit et des difficultés manifestes à se nourrir, voire une hypersalivation. Si elles sont atteintes, les gencives sont rouges, enflées et/ou sanguinolentes. En cas de maladie bucco-dentaire avérée ou suspectée, demandez vite un rendez-vous à votre vétérinaire !

Les soins dentaires pour les chats

Le vétérinaire peut procéder à un détartrage (sous anesthésie) afin d'éliminer la plaque dentaire ou au soin de la carie. En cas d'infection buccale, il prescrit un traitement antibiotique pour éliminer l'infection avant d'intervenir sur la partie de la mâchoire atteinte. Si nécessaire, il peut réaliser l'ablation des dents trop endommagées pour être sauvées.

Comment prévenir les maladies bucco-dentaires chez le chat ?

Un brossage des dents du chat deux fois par semaine avec un dentifrice spécial et une brosse douce réduit considérablement les risques d'apparition du tartre et de la plupart des problèmes bucco-dentaires. Cependant, il faut l'habituer à ce soin dès son plus jeune âge pour qu'il se laisse faire. Les chats qui mangent des croquettes sont également mieux protégés que ceux nourris avec une alimentation humide (pâtée, bouchées…) car les croquettes sont légèrement abrasives et jouent le rôle du dentifrice.

Enfin, une inspection régulière de sa mâchoire est la meilleure prévention. Elle est réalisée par le vétérinaire à chaque contrôle annuel, mais vous pouvez vérifier les dents et les gencives de votre compagnon à quatre pattes plus souvent.