Quelles sont les races de chats les plus affectueuses ?

Certaines races de chats sont naturellement plus affectueuses que d'autres, sélectionnées pour leur caractère. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le félin était davantage un auxiliaire de ferme qu'un animal de compagnie. Aujourd'hui, le chat est devenu un membre du foyer à part entière.

Ceux qui aiment les chats partagent tout avec leur compagnon à quatre pattes et apprécient leur personnalité si particulière, mélange d'indépendance et d'affection inconditionnelle. L'éducation joue un rôle majeur dans le caractère du félin, mais la race a aussi son importance. Nous avons sélectionné cinq chats réputés très affectueux envers leurs maîtres.

Le Maine Coon : jusqu'à 12 kg d'affection !

Originaire d'Amérique du Nord, le Maine Coon est le plus grand des chats domestiques, doté d'une remarquable fourrure touffue. Même s'il a le gabarit d'un lynx, c'est une vraie patte qui ne demande qu'à rendre l'amour que vous lui prodiguez. Toujours en quête de câlins, il n'hésite pas à grimper sur vos genoux et à dormir à vos côtés, mais attention, car ce chat XL peut peser jusqu'à 12 kg !

Le Ragdoll : pourquoi ce chat est aussi doux qu'une peluche ?

Le Ragdoll porte bien son nom : on peut le traduire de l'anglais par "poupée de chiffon". En effet, ce chat a la capacité de se transformer en guimauve et de devenir tout mou dès qu'il se sent bien dans vos bras. Avec son caractère docile, son amour des câlins, ses yeux bleu saphir et sa belle robe claire très soyeuse, il a tout d'une peluche. Le Ragdoll est le chat de famille idéal, à condition d'être très présent à la maison, car il supporte mal la solitude.

Le Sacré de Birmanie : un chat qui aime la compagnie

Comme le Ragdoll, le Sacré de Birmanie arbore une belle fourrure crémeuse, rehaussée de poils sombres aux extrémités. Il est réputé pour son caractère calme, facile à vivre, sociable et câlin qui s'adapte très bien à la vie en intérieur. Ce chat aime tant votre compagnie qu'il ne faut pas le laisser seul trop longtemps.

Le Persan : un chat de salon aimant

Reconnaissable à sa face épatée et à ses longs poils soyeux, le Persan est LE chat d'intérieur par excellence. Il aime la compagnie des humains et sait rendre l'affection qu'on lui porte au quotidien. Toutefois, une éducation ferme s'impose sinon le félin, altier et fier, risque de vous considérer comme son serviteur…

Le Sphinx : le chat sans poils le plus affectueux

Le Sphinx ne laisse personne indifférent : certains l'adorent et d'autres sont rebutés par son aspect. Il faut dire que l'absence de poils (ou presque, car sa peau est tout de même revêtue d'un léger duvet) n'est pas l'attribut courant du chat domestique. Si vous passez outre ce trait physique, vous serez surpris par le caractère doux de ce chat qui a beaucoup d'affection à revendre. Il aime les caresses, les câlins et l'attention autant que les autres !