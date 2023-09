Quelles sont les races de chats les plus difficiles à gérer ?

Quand on adopte un chat, on se tourne bien souvent vers le plus mignon, le chaton qui se démarque des autres par son pelage et son expression en nous faisant craquer. Si on adopte en refuge, on privilégiera celui qui vient vers nous, peu craintif, ou celui qui mériterait le plus d'être "sauvé". Cependant, il vaut mieux connaître les défauts de la race avant de se lancer, même s'ils ne sont qu'un facteur du caractère de l'animal et s'il y a toujours des exceptions.