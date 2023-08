Quelles sont les races de chiens les plus compliquées à éduquer ?

Qui ne rêve pas d'avoir un husky de Sibérie ? Ce magnifique chien de traineau est élancé et endurant. Mais c'est aussi le chien le plus obstiné. Réputé pour n'en faire qu'à sa tête, le husky a un besoin vital de se dépenser et ne saurait se contenter de rester sagement à vos pieds. Le dressage est long et fastidieux, les dégâts occasionnés dans un environnement inadapté (appartement, petit jardin) importants. À réserver aux maîtres à forte personnalité qui ne se feront pas dominer et manipuler par leur chien !