Quelles sont les règles à connaître avant de poser un portail ?

Tout comme la clôture, le portail permet de délimiter et de protéger son terrain. Chaque propriétaire a le droit de poser un portail. Son installation est régie par un ensemble de règles.

Le portail est la première chose que l'on voit en pénétrant sur une propriété. S'il doit être esthétique, son but premier est d'apporter une tranquillité d'esprit et une sécurité aux propriétaires d'un terrain. L'installation d'un portail doit répondre à des normes et il doit être construit dans le respect de la réglementation. On vous dit tout.

Que dit la loi ?

Si le Code Civil évoque clairement la clôture, il n'indique rien au sujet du portail. Toutefois, la jurisprudence est venue combler cette absence de règles en précisant que le portail est un élément de la clôture. Par conséquent, l'article 647 s'applique. Cela signifie que chaque propriétaire est libre de limiter son accès par un portail.

Quelles sont les autorisations ?

Comme pour l'installation d'une clôture, une déclaration de travaux peut être exigée. Elle doit être déposée en mairie. Certaines communes peuvent édicter des règles particulières. Il est important de consulter le Plan Local d'Urbanisme avant de se lancer dans des travaux. Par ailleurs, il existe des cas spécifiques où une autorisation est obligatoire. C'est le cas, par exemple, si votre terrain est situé aux abords d'un monument historique, dans le périmètre d'un site "patrimonial remarquable" ou encore près d'un site classé.

Quelle est la hauteur du portail ?

Le PLU définit les règles en vigueur. Toutefois, en l'absence de réglementation locale, il faudra appliquer l'article 663 du Code Civil. Ainsi, si le terrain est situé dans une commune de moins de 50 000 habitants, le portail devra mesurer 2,60 mètres au minimum. Si la population de la commune est de 50 000 habitants ou plus, dans ce cas, le portail doit respecter une hauteur de 3,20 mètres.

Où placer son portail ?

Il doit être placé dans les limites de son terrain et ne pas empiéter sur celui du voisin. Cette règle s'applique aussi pour le système d'ouverture. Le portail ne doit pas être installé sur le droit de passage du voisin, car ce dernier ne pourrait pas entrer sur sa propriété. Enfin, si votre terrain donne sur une rue ou une route, le portail ne doit pas empêcher la circulation ou mettre en danger la sécurité des passants.