Quelles sont les règles à respecter pour construire un forage chez soi ?

Avec les sécheresses et le coût de l'eau qui augmente, cet or bleu devient de plus en plus précieux. De plus en plus de propriétaires souhaitent aménager un puits sur leur terrain pour prélever l’eau présente dans la nature. Cela est possible. Toutefois, réaliser un forage pour chercher l'eau dans une nappe phréatique est entouré par la loi.