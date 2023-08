Quels aliments sont à éviter absolument pour les chats ?

En haut de la liste, les oignons, les poireaux et l'ail contiennent des composés soufrés, dont le thiosulfate, dangereux pour les systèmes digestif et sanguin de votre chat. Qu'ils soient crus, cuits ou confits, ils sont donc à bannir absolument. Au niveau du cœur, c'est l'avocat qui peut causer de sérieux dommages, en raison de la persine qu'il contient. De même, la faible teneur en atropine des tomates, pommes de terre, piments et aubergines suffit à créer des troubles cardiaques chez l'animal. L'acide oxalique du sarrasin, de l'oseille, de la rhubarbe ou encore des épinards est aussi dangereux pour ses reins et son système digestif, selon le Centre Anti-Poison Animal.

Comme chez le chien, le chocolat (le cacao en général) est strictement interdit. En effet, même une faible dose de théobromine est néfaste pour le chat. Moins toxiques, le chou et les légumineuses (lentilles, fèves…) sont néanmoins difficiles à digérer, avec des ballonnements, voire des diarrhées. Enfin, les fruits sont à éviter dans leur ensemble. En revanche, les petits pois, carottes, courgettes et patates douces bien cuits sont tolérés et apportent les fibres indispensables au transit et à la bonne santé de l'animal.