Quels chiens renifleurs sont les plus efficaces pour repérer les punaises de lit ?

Utiliser les chiens renifleurs pour repérer les punaises de lit est une technique courante aux États-Unis et au Canada, de plus en plus présente en France. Leur odorat nettement supérieur à celui des humains leur permet de détecter les parasites en seulement quelques instants, sans démonter les meubles, les plinthes et le parquet. Si le chien peut être entraîné, certaines races sont plus appropriées que d'autres.