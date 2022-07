Quels sont les 10 émojis préférés des Français ?

Alors que la journée mondiale des émojis aura lieu le dimanche 17 juillet, Visibrain, un outil de veille des réseaux sociaux, dévoile le classement des plus utilisés en France. Si les incontournables pleures de rire et le cœur rouge restent les plus prisés par les internautes sur Twitter, de nouveaux émojis entrent en lice.

Pour réaliser cette étude, Visibrain a classé ces petites images par ordre de popularité sur Twitter grâce au nombre de posts publiés lors d'une analyse effectuée entre janvier et juillet 2022.