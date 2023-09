Quels sont les chiens qui vivent le plus longtemps ?

Lorsqu'en 2022 la revue scientifique Nature publie une étude sur l'espérance de vie des chiens au Royaume-Uni, les résultats sont sans appel. Les petits chiens sont avantagés par rapport aux grands animaux. Ainsi, la longévité la plus élevée revient au Jack Terrier : 12,72 ans en moyenne. Énergique et sociable, ce chien de chasse dispose d'une santé solide et il n'est pas rare de le voir atteindre 14 ans ou plus. Il est talonné par le Yorkshire Terrier qui vit en moyenne jusqu'à 12,54 ans, mais peut aussi atteindre facilement les 14 ans, malgré des prédispositions aux faiblesses osseuses, articulaires et dentaires. Quant à lui, le Shih-Tzu vit environ 11 ans, très apprécié pour sa sociabilité et sa fidélité.

Au-delà de l'étude qui n'a travaillé que sur dix-huit races, d'autres petits chiens sont réputés pour leur longévité, nettement supérieure à 12 ans, selon SantéVet : l'Épagneul tibétain, le Lhassa-apso, le Loulou de Poméranie, le Spitz nain, le Teckel, le Cairn Terrier… On note aussi que le Cavalier King Charles et le Chihuahua peuvent couramment dépasser l'âge moyen de 10,5 et 8 ans.