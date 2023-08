Quels sont les répulsifs efficaces pour éloigner les chats de son jardin ?

Entre les chats et l'eau, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Sachez qu'ils n'aiment pas non plus les surfaces humides, aussi n'hésitez pas à arroser régulièrement votre jardin pour empêcher les chats de s'approcher de vos plantes pour faire leurs besoins. Vous pouvez aussi installer un système d'arrosage automatique avec détecteur de mouvement. Celui-ci se déclenchera dès que l'animal s'approche et ce dernier n'aura pas d'autre choix que de décamper !