Quels sont les risques si je ne surveille pas les dents de mon lapin ?

Les dents du lapin, qui poussent en permanence, doivent faire l’objet d’une surveillance accrue. Prédisposé à des problèmes dentaires, votre lapin de compagnie peut souffrir d’affections douloureuses en l’absence de soins adaptés. En plus d’une visite de routine chez le vétérinaire, il convient d’adapter l’alimentation de son animal domestique afin de prévenir tout risque.

Vingt-huit dents à surveiller de près ! Votre lapin possède presque le même nombre de dents qu’un humain. À la différence près que ses six incisives, ses dix prémolaires et ses douze molaires sont hypsodontes (ou dites à racines ouvertes), c’est-à-dire à croissance continue. Cette particularité implique une certaine vigilance afin de se prémunir contre les problèmes dentaires. Ces deux paires d’incisives présentes à la mâchoire supérieure classe également le lapin parmi les lagomorphes. Ces mammifères herbivores se distinguent des rongeurs par le mouvement transversal de leur mandibule, mais aussi par leur fourrure abondante.

Comment surveiller les dents de son lapin de compagnie ?

En prévention, il est conseillé de faire contrôler les dents de votre lapin au moins une fois par an par un vétérinaire. Cette visite de routine reste indispensable pour repérer toute pousse anormale. À l’aide d’un appareil spécialement conçu, le vétérinaire va examiner la cavité buccale de votre animal.

Certains signes doivent vous alerter comme une hypersalivation – les lapins ne bavent pas normalement –, un refus de se nourrir, un amaigrissement ou des écoulements oculaires récidivants de type conjonctivites.

L’alimentation, un point essentiel de l’hygiène dentaire

Comme l’explique le Docteur Jean-François Quinton, vétérinaire, dans son livre "Soins du lapin de compagnie – Bien-être et maladies", une alimentation très riche en fibres est de rigueur pour que votre lapin use ses dents correctement. Il faut qu’il puisse disposer à volonté de foin. Chaque jour, il doit pouvoir manger son propre volume en nourriture. Lors de la mastication, le frottement des dents se révèle bénéfique.

On peut aussi donner des granulés ou des mélanges de graines. Très appréciés des lapins, ils sont rapidement croqués comme des friandises et n'usent pas les dents. En cas d’alimentation insuffisante, les dents de votre animal domestique risquent de devenir trop longues et de lui provoquer des douleurs l’empêchant de se nourrir correctement. Un parage dentaire effectué par le vétérinaire s’avère nécessaire. Contrairement à une idée répandue, le pain dur ne fait partie de l’alimentation du lapin de compagnie. En plus d’être inutile, ce genre de nourriture complique la digestion.

Dents du lapin : quels sont les risques ?

Certains risques d’origine traumatique peuvent affecter votre lapin domestique. Parmi eux, la malocclusion dentaire qui entraîne la mort en cas de non prise en charge. Elle peut se produire lorsque l’animal se casse une dent. Il ne peut plus la confronter avec la dent opposée et donc l’user correctement. En attendant la repousse, le vétérinaire procède à un limage afin que les dents puissent de nouveau se confronter. Quand la malocclusion s’avère d’origine génétique, la seule solution reste l’ablation des dents concernées.

À la suite d’un accident, le petit mammifère peut se déplacer ou se casser la mâchoire. À cause d’un décalage, les dents du haut et du bas ne sont plus en correspondance. La chirurgie fait partie des options proposées par le vétérinaire afin de résoudre ce problème.

Notez que les atteintes les plus graves concernent bien souvent les dents non visibles, situées au fond de la bouche. Des pointes dentaires peuvent se former et blesser la langue et/ou la joue. La racine d’une dent qui pousse au travers de l’os de la mâchoire engendre un abcès. Enfin, un déficit de vitamine D et de calcium peut aussi provoquer une décalcification au niveau de la mâchoire et entraîner des fractures ou bien des mouvements dentaires.