Quels sont les travaux du jardinier au mois d’avril ?

Le sol se réchauffe, la sève monte, les premiers bourgeons font leur apparition. Les jardiniers amateurs vont pouvoir s’adonner à leur activité préférée : mettre les mains dans la terre ! Voici les travaux qui attendent les jardiniers avec le retour du printemps.

Le printemps commence à bien s’installer, la nature s’est réveillée et les jardiniers amateurs ont du pain sur la planche ! Le mois d'avril est propice aux plantations et il y a mille et une choses à faire dans son jardin. On sort donc les outils, les gants, on se retrousse les manches et on plonge ses mains dans la terre pour sentir le sol se mettre en éveil.

On s’occupe de la pelouse !

Si votre gazon a un peu souffert pendant la période hivernale, vous pouvez profiter du retour de la douceur pour effectuer les semis. En revanche, si celle-ci est en bon état, rien ne vous empêche de lui donner un petit coup de boost en la scarifiant avec un scarificateur. Ce geste permet de désagréger le feutrage de la pelouse en effectuant des petites incisions dans le sol. Ainsi, on enlève la mousse et des débris végétaux qui accélèrent le vieillissement de la pelouse et la rend plus terne. Les débris ayant tendance à étouffer le sol. Résultat : le gazon est asphyxié. La scarification se fait sur 2 à 4 millimètres et en plusieurs passages croisés.

Qu’est-ce que l’on plante en avril ?

La terre se réchauffe petit à petit, c’est le moment de semer les capucines, zinnias, cosmos ou œillets d’Inde. On met également en terre les bulbes comme les bégonias, les dahlias, le lys, les glaïeuls qui fleuriront à l’été et à l’automne. On pense par ailleurs à la biodiversité en effectuant les semis d’achillée, fenouil et menthe poivrée qui ont pour particularité d’attirer les insectes auxiliaires, indispensables au bon équilibre du jardin. Si votre région est soumise à des gelées tardives, on pense à protéger les plants en se rappelant du dicton "en avril, on ne se découvre pas d’un fil". Cela vaut aussi pour les végétaux !

Quid de l’entretien de son jardin d’ornement ?

Si vous possédez des lauriers-roses en bacs, avril est la période idéale pour les rempoter. On s’occupe également des massifs en enlevant les fleurs fanées et séchées qui fatiguent la tige. Surtout, on ne touche pas aux feuilles et aux bulbes. On bouture les hortensias, on taille les arbustes à floraison printanière. On pense aussi à chouchouter les rosiers qui auront besoin d’un apport de compost. Il est toujours possible d’en planter si vous les avez achetés en conteneurs. Les rosiers étant sensibles, on n’oublie pas de pailler les pieds afin d’éviter l’apparition d’adventices. De même pour les haies et les massifs d'arbustes. Afin, si vous possédez une mare ou un bassin, c’est l’occasion de leur offrir un petit nettoyage… de printemps !