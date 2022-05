Qui est Florence Guillaume, la plus jeune générale de gendarmerie nommée dimanche ?

Avant de concéder qu'"être une femme n'a pas été un handicap, mais ça n'a pas été facile". Le peu de femmes parmi les hauts gradés s'explique selon elle par la tardive ouverture aux candidates des concours des grandes écoles militaires, qui remonte seulement à 1983. Mais les pratiques sont en train d'évoluer, a-t-elle assuré.

Rentrée à l'École militaire de Saint-Cyr en 1994 - un établissement fréquemment pointé du doigt pour des cas de harcèlement -, Florence Guillaume y a constaté que "le nombre de femmes était limité et c'était un monde d'hommes", dans lequel "on n'était pas toujours bien accueillies". Puis, "au fil des affectations, on prend de l'assurance, et on se rend compte que ce n'est pas un monde d'hommes", bien qu'il puisse "avoir une image normative un peu plus masculine", a-t-elle expliqué sur franceinfo.

Florence Guillaume fut la première femme à intégrer le centre des hautes études militaires (CHEM), qui assure la formation des plus hautes fonctions de la défense, d'après le quotidien régional Le Progrès. Elle avait notamment commandé près d'un millier de gendarmes de l'Ain, de 2016 à 2019. Fille d'un officier de l'armée de terre qui a ensuite intégré la Gendarmerie, elle est titulaire de nombreux brevets : de parachutiste français, de parachutiste allemand, d’alpiniste et de skieur militaire.