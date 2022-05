Qui est Marie Buisson, pressentie pour succéder à Philippe Martinez à la tête de la CGT ?

Celle qui voit la CGT comme un "élément central du front syndical de lutte et de transformation sociale" s'est notamment illustrée ces derniers mois en dénonçant le protocole sanitaire imposé à l'école contre le Covid-19, sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale d'alors, Jean-Michel Blanquer. Marie Buisson fustigeait une "impréparation" et un "mépris total des personnels sur le terrain", et réclamait un "plan d'urgence" face au "manque récurrent de moyens" en milieu scolaire.