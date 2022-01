Qui est Nour Durand-Raucher, le "sosie" de Jean-Michel Blanquer ?

Cette ressemblance avec le ministre de l'Éducation nationale, il en a conscience depuis que Jean-Michel Blanquer a été nommé au gouvernement en 2017. "Mes copains, ils me vannent depuis cinq ans, au bout d'une semaine, ils ont vu la ressemblance. Mais c'était resté au niveau de mes copains. Et puis là, j'ai vu des militants qui ont commencé à me vanner", relate-t-il sur RMC. Il confie aussi n'avoir pas toujours bien vécu cette ressemblance. "Je me suis même laissé pousser la barbe, alors que je n'avais pas la barbe. Manque de bol, il (le ministre, ndlr) s'est mis à avoir la barbe il y a quelques mois".

Et finalement Nour Durand-Raucher a finalement joué de ces similitudes. "Il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on ait des mobilisations qui marchent en marge de cette campagne pour pouvoir créer du lien et en même temps mettre le doigt sur des vrais sujets (...) on a réussi à faire des actions qui marchent autour des enseignants qui ont un vrai problème et qui méritent de voir leur salaire valorisé", a-t-il déclaré sur notre antenne.