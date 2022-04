Rachat de Twitter : Elon Musk pourra-t-il réellement supprimer la modération sur le réseau social ?

Car, comme nous vous l'expliquons dans cet article, l'objectif du patron de Tesla et de SpaceX lors de ce rachat à 44 milliards de dollars était clair : défendre la liberté d'expression. Et alléger la modération. Or, comme le milliardaire, nombreux sont les internautes à estimer que la modération est trop forte sur la plateforme. L'annonce a donc provoqué une vague d'espoir chez les adeptes des fausses informations. "Ce soir, la liberté retrouve un peu de force", écrit ainsi Silvano Trotta, "testons le Twitter débridé", ajoute un autre, accompagnant son message de fausses informations sur l'épidémie de Covid-19. En tête de cette sphère, le blog France Soir. "Elon Musk rachète Twitter... avec la liberté d'expression ?", titrait le site au moment de l'annonce. Une salve d'applaudissements rapidement rattrapée par la réalité.