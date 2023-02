Racisme : 91% des personnes noires se disent discriminées en France, selon une enquête

Dévoilés par France Info et Le Parisien, ses résultats ont été présentés ce mercredi à l'Assemblée nationale et seront rendus publics dans un second temps. Dans le détail, sur "un échantillon de 807 personnes représentatif de la population française noire ou métisse d’ascendance noire âgée de 18 ans et plus", 9 personnes noires interrogées sur 10 répondent donc avoir la sensation de subir des discriminations raciales dans leur vie quotidienne : 25% d'entre elles considèrent même que cela arrive "souvent", 44% "de temps en temps" et 22% "rarement".

Ces faits de discrimination peuvent survenir partout, mais c'est dans l'espace public qu'ils sont les plus prégnants. À la question "où rencontrez-vous le plus souvent ces discriminations liées à votre couleur de peau", 41% des répondants affirment que cela arrive dans la rue ou les transports en commun, 31% dans leur profession, 21% dans des magasins et 14% en milieu scolaire.