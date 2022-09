Flashés à 10 km/h, visite de grotte en dirigeable... Les 5 vidéos étonnantes du JT de TF1 cette semaine

Le yodel, vous connaissez ? Ce chant insolite et fascinant (ou irritant, c'est selon) n'est plus l'apanage des bergers suisses et autrichiens. Il résonne aussi au Grand-Bornand, où Magalie Torchon en abreuve les oreilles des touristes des hôtels et des lacs, accompagnée à la batterie par son fils de 10 ans. "C'est venu comme ça, je n'ai vraiment pas travaillé dessus", explique-t-elle. Écoutez, c'est surprenant.