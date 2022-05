Ramadan : l'Aïd el-Fitr, la rupture du jeûne, a lieu ce lundi

Les représentants de sept fédérations religieuses et plusieurs imams se sont réunis pour choisir la date, qui a été fixée "après consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques", explique le communiqué. Les dates du ramadan sont établies en fonction de l'observation lunaire. Chaque année, le début et la fin du Ramadan fluctuent, car le calendrier lunaire islamique suit les phases de la Lune.

Puisque la circulation du virus de la Covid-19 "est encore d'actualité", et les deux prières organisées à la Grande Mosquée tiendront donc compte "du risque d'affluence, et ont pour but d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions".