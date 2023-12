Ramonage des cheminées : à quel tarif dois-je m'attendre ?

Une cheminée encrassée représente une perte d'énergie, mais surtout un risque pour la sécurité. Pour prévenir les accidents, le ramonage est obligatoire chaque année. Quel est le prix de ce type d'opération ?

Tous les propriétaires de cheminée, d’un poêle à bois ou encore d’une chaudière le savent : ils sont dans l'obligation de réaliser le ramonage du conduit au moins deux fois par an sous peine d'une amende. C'est une question de confort, mais également de sécurité pour les membres de l'habitation. Il faut savoir que le tarif du ramonage obligatoire varie selon différents critères.

Le coût moyen d'un ramonage

Comme il n'existe pas de barème légal, le prix du ramonage obligatoire est libre. En général, le nettoyage des conduits oscille entre 55 et 150 euros. On considère que le prix moyen est de 90 euros.

Si vous devez réaliser un débistrage, (c'est-à-dire enlever le bistre accumulé dans le conduit causé par une mauvaise évacuation des fumées), il faudra débourser une somme un peu plus élevée. L'opération est plus complexe et coûte entre 200 et 300 euros.

Le prix du ramonage selon la technique

Le ramonage peut être classique ou chimique. Le premier type de nettoyage est la plus efficace. Le ramoneur utilise un hérisson et une canne de ramonage. Il va glisser la brosse métallique dans le conduit pour le décongestionner et ramoner de l'âtre jusqu'à la sortie. Le ramonage classique coûte entre 55 et 155 euros. La deuxième technique consiste à utiliser des produits chimiques qui se présentent sous forme de bûches ou de cristaux composés de sel métallique ou de sel d'ammonium. Le prix d'un ramonage chimique oscille entre 40 et 100 euros.

Pourquoi le tarif varie ?

Le tarif d'un ramonage peut énormément varier d'une cheminée à l'autre. La facture prend en compte différents critères comme la taille du conduit, la complexité d'accès à ce dernier et son degré d'encrassement. Par ailleurs, le ramonage des appareils à bois tels que les poêles à granulés est plus cher que celui des conduits à gaz. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont plus modernes. Enfin, il faut savoir que le prix du ramonage varie selon le lieu d'habitation. En général, il est plus élevé dans les villes et c'est en région parisienne qu'il coûte le plus cher. Il arrive que les professionnels proposent des tarifs dégressifs si l'habitant possède plusieurs installations à faire ramoner.

Quelles sanctions en l'absence de ramonage ?

Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende de troisième classe allant jusqu'à 450 euros. C'est beaucoup plus cher que le ramonage. Par ailleurs, il est primordial de faire appel à un professionnel qualifié et reconnu. Ce dernier devra vous remettre un certificat de ramonage. Celui-ci doit être conservé jusqu’à la prochaine opération, car c'est une preuve (notamment auprès des assureurs) que le ramonage a bien été effectué.