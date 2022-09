Cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonne : les urgences à mi-régime

L'hôpital peut de nouveau faire fonctionner ses blocs opératoires. Les services de gynécologie-obstétrique ainsi que les consultations et soins en hôpital de jour fonctionnent également. Cependant, la direction constate "des désistements de patients programmés (en consultation ou au bloc), ce qui pénalise le suivi", avertit-elle.

Les dossiers patients extraits des archives sont désormais en version papier et non numérique et "les prescriptions médicales sont manuscrites". De même, "les moyens de communication sont limités", déplore la direction.