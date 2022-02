La chasse est-elle "un droit acquis pendant la Révolution", comme l'affirme Valérie Pécresse ?

Par la suite, la loi du 3 mai 1844 sur la "police de la chasse" vient renforcer ce dispositif. Il devient encore plus discriminant en accordant le seul permis de chasse à ceux qui sont "personnellement inscrits au rôle des contributions" - l'impôt direct associé au droit de vote - et en autorisant uniquement la chasse "soit à tir, soit à courre, à cor et à cris". En interdisant d'autres pratiques, comme le piégeage, cette loi vient renforcer "la répression du braconnage", souligne Agnès Tachin.

Finalement, il faudra attendre 1946 et la loi Rigal pour que les fermiers aient le droit de chasser sur les terres qu'ils louent. Et ce ne sera qu'en 1964 que la loi Verdeille viendra officiellement autoriser le droit de chasse sur les terres communales. "C'est ce texte qui consacre officiellement le droit d'usage en permettant le droit de chasse sur les terres d'autrui", conclut notre interlocutrice.