Raphaël Enthoven contre ChatGPT : le duel inattendu pour le bac de philo

ChatGPT, hissée au sommet des intelligences artificielles, peut-elle battre un philosophe sur une épreuve du bac ? Une école d'informatique et de commerce, La Paris School of Technology and Business, a lancé les paris. Et pour savoir qui de la machine ou de l'homme remportera la mise, elle a décidé d'organiser un face à face inédit : d’un côté, le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven. De l’autre, derrière ChatGPT, deux experts en intelligence artificielle, Mahdi Zargayouna et Frédéric Guez. Leur terrain de jeu : le bac de philo sur lequel vont plancher tous les lycéens le 14 juin au matin.