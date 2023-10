Rappel à la loi : quelles sanctions sont prévues en cas de maltraitance ou d'abandon d'un animal ?

Pas vu, pas pris ? C'est un risque que prennent des milliers de Français chaque année, avec un pic significatif des abandons d'animaux entre mai et août, vacances obligent. Leur nombre est difficile à quantifier, mais la SPA en récupère environ 45 000 par an, certains abandonnés sauvagement sur la route, d'autres amenés au refuge par leurs propriétaires qui regrettent l'adoption par manque de connaissance des besoins de l'animal ou ne peuvent plus s'en occuper faute de moyens financiers.

Selon la loi formulée dans ce même article R521-1 du Code pénal, l'abandon est considéré comme un sévice grave envers l'animal. Ainsi, le contrevenant s'expose à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, assortis éventuellement d'une interdiction de détention d'animaux.

Toutefois, il y a une exception : la personne qui n'est plus en mesure de garder son animal dans de bonnes conditions et qui l'abandonne directement en refuge n'est pas passible de cette peine. En effet, la loi considère cet abandon comme une cession.