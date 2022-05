Un modèle de trottinette électrique rappelé pour risques d'incendie

Cette société parisienne, née en 2014, propose toute une gamme de véhicules électriques, trottinette donc mais aussi vélos, scooters, hoverboards et skates. L'an passé, la marque avait fait l'objet de critiques à cause d'accidents épinglés par le magazine 60 millions de consommateurs. D'après les témoignages qu'il a rassemblés et glanés sur les réseaux sociaux, certains modèles ont vu leur roue se décrocher, les freins lâcher...

En tout, "plus d’une dizaine de chutes plus ou moins graves" ont été remontées selon le journal, entraînant des fractures et blessures. L'entreprise s'était dégagée de son côté de toute responsabilité.