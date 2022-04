Des traces de Listeria dans des filets de haddock vendus chez Carrefour et Leclerc

Pour rappel, la bactérie Listeria est dangereuse, notamment pour les femmes enceintes. Elle peut causer des infections mortelles ou même provoquer un avortement. L'incubation dure en général une à deux semaines, mais elle peut aller jusqu'à presque trois mois dans certains cas.

Les autorités invitent donc les consommateurs ayant consommé ces filets de haddock à consulter un médecin si elles observent une apparition de fièvre, de maux de têtes et de courbatures. La maladie de la Listériose est la seconde cause de mortalité par intoxication alimentaire avec, en France, quelques dizaines de décès par an.