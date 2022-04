Bactérie E.coli : la famille d'une victime reçoit un bon d'achat de 20 euros, Buitoni s'excuse

Pour la mère de la fillette de sept ans, la réception de ce bon d'achat, confirmée auprès de l'AFP, est "une douleur supplémentaire". "Pour eux, la douleur de ma fille vaut 20 euros", a-t-elle regretté. L'enfant a été hospitalisée deux jours mi-mars pour une pyélonéphrite et "a frôlé la septicémie", a précisé la mère.

La personne du service consommateur de Buitoni "m'a demandé de relater tout ce qui a pu se passer concernant ma fille et si, pour les besoins de l'enquête, il était possible d'accéder à son dossier médical dans les prochains jours", a-t-elle détaillé. Une demande "scandaleuse" pour l'avocat de la famille. "Trouver le prétexte du dédommagement pour demander des informations, on trouve cela assez scandaleux", s'est indigné Me Richard Legrand, soulignant que ce sont des "informations assez confidentielles, couvertes par le secret médical".