Pizzas Buitoni : un "avertissement" en 2020, des "manquements" d'hygiène depuis 2012

En 2012, la DDPP constatait sur place "des fils de pyrale en différents endroits", puis en 2014, de la "moisissure" et de la "rouille". En septembre 2020, elle faisait suivre à Nestlé une série de manquements toujours dans l'usine de Caudry, qui lui ont valu un "avertissement suivi". Parmi eux, un plafond "malpropre" avec "quelques toiles d’araignées", une peinture "écaillée ou absente par endroits", "le matériel gras et huileux", mais aussi une gaine d'aération "malpropre" avec de la saleté "accumulée".

Cet avertissement avait donc été suivi de deux nouveaux contrôles annoncés à l'avance en mars 2021, où des "mesures correctives" avaient "été apportées par l’usine". Mais un an plus tard, lors d'un nouveau contrôle fortuit en mars dernier, les inspecteurs ont alors constaté "une très nette dégradation des conditions d’hygiène" par rapport à septembre 2020 et mars 2021.