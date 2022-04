Pizzas Buitoni : qu'est-ce que le syndrome hémolytique et urémique qui touche certains enfants ?

Comme pour toute toxi-infection alimentaire, la prévention, rappelle Santé publique France, passe par le respect des règles suivantes :

- Le lavage des mains doit être systématique avant la préparation des repas.

- Les légumes, les fruits et les herbes aromatiques doivent être soigneusement lavés.

- Les aliments crus doivent être conservés séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés.

-Les plats cuisinés et les restes alimentaires doivent être rapidement mis au réfrigérateur et suffisamment réchauffés et consommés rapidement.

- Les ustensiles de cuisine, ainsi que les plans de travail, doivent être soigneusement lavés.

- Les enfants ne doivent pas boire d’eau non traitée (eau de puits, torrent, etc.) et éviter d’en avaler lors de baignades (lac, étang, etc.).