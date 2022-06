Bactérie E.coli : Auchan, Leclerc, Intermarché et Monoprix rappellent des yaourts

Si vous avez acheté dernièrement des yaourts de la marque Malo, prudence : l'entreprise a volontairement rappelé plusieurs de ses produits. La raison : une suspicion de contamination à la bactérie E.coli. Les yaourts nature et ceux au lait entier saveur framboise, commercialisés dans des pots en carton, ainsi que ceux au lait entier saveur grenadine, vendus dans des pots en verre, sont concernés.

Dans le détail, pour les yaourts nature, les lots sont vendus depuis le 9 juin et sont valables jusqu'au 11 juillet. Pour ceux à la framboise, ils sont en vente depuis le 10 juin et consommables jusqu'au 12 juillet. Enfin, pour ceux à la grenadine, ils sont commercialisés depuis le 9 juin et périmés à partir du 22 juillet. Ces produits ont été distribués partout en France, dans de nombreuses chaînes de grande distribution, notamment E. Leclerc, Système U, Auchan, Casino, Intermarché et Monoprix. La bactérie Escherichia coli, abrégée E.coli, peut entraîner des gastro-entérites "marquées par des douleurs abdominales et des diarrhées (éventuellement accompagnées de sang), accompagnées ou non de fièvre", précisent les fiches de rappel produit.

Dans de rares cas, celles-ci peuvent aussi dégénérer en "syndrome hémolytique et urémique" (SHU), avec une insuffisance rénale. Ces bactéries constituent une grande famille qui est présente dans le système digestif humain et qui l'aide à digérer, mais dont certaines variétés peuvent s'avérer dangereuses et provoquer des intoxications. Les enfants et les plus âgés sont les plus vulnérables face à la bactérie.