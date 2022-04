Après la découverte de bulles blanches dans le Nutella et certains chocolats, Ferrero veut "rassurer les consommateurs"

Tout comme le Nutella, ces œufs n'avaient pas été concernés par le rappel de tous les produits Kinder provenant de l'usine belge d'Arlon et produits entre le 15 octobre et le 10 janvier, identifiée comme le "foyer épidémique" après la découverte de 150 cas de salmonellose liés à la consommation de certains chocolats Kinder produits entre ses murs, comme des calendriers de l'Avent, commercialisés fin 2021. Les lots contaminés avaient été vendus dans neuf pays européens, dont la France, et avaient provoqué des infections, surtout chez des enfants de moins de dix ans.