"Une aggravation dramatique" : la contrôleure des prisons alerte face à la surpopulation carcérale

Dans son rapport annuel, mis en ligne mercredi 15 mai, la contrôleure des prisons Dominique Simonnot alerte face à l'aggravation de la surpopulation carcérale. De plus en plus de détenus dorment par terre, dans des conditions où les nuisibles prolifèrent. L'institution indépendante pointe aussi l'épuisement et l'impuissance du personnel pénitentiaire.

Toujours plus de détenus que de places. Mis en ligne mercredi 15 mai, au lendemain de l'attaque mortelle d'un fourgon au péage d'Incarville, dans l'Eure, le rapport annuel de 182 pages de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Dominique Simonnot, dresse un tableau accablant de la situation dans les prisons et autres lieux de privation de liberté sur le sol français.

"Aggravation dramatique de la surpopulation carcérale", "profonde crise démographique de la psychiatrie", "carcéralisation croissante de la rétention administrative des étrangers", "atteintes aux droits persistantes en garde à vue" et "structures toujours précaires" des centres éducatifs fermés... : le rapport d'activité de la CGLPL est sans appel.

Ainsi, "avec 77.450 détenus pour 61.570 places au 1ᵉʳ avril et un taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt à 150,4% (avec des pics à 250%), la France atteint chaque mois de nouveaux records d'incarcérations", déplore le rapport.

La CGLPL, autorité administrative indépendante chargée de défendre les droits fondamentaux dans les prisons, mais aussi les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative (CRA), les centres éducatifs fermés (CEF) et les locaux de garde à vue, préconise notamment "la mise en place, dans la loi, d'une régulation carcérale". "Pas plus de prisonniers que de places. Est-ce anormal ? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle réussi là où la France rate tout ?"

Rats, pigeons et... punaises de lit

Le constat de l'institution est effrayant. "Les cellules individuelles n'atteignent jamais 9m² et sont le plus souvent doublées, voire triplées. L'espace disponible par personne, une fois déduite la surface des sanitaires et du mobilier, est le plus souvent très inférieur à 3m²", indique le rapport.

"Dans plusieurs établissements, l'état des abords est épouvantable, ce qui attire rats, pigeons, mouettes et chats qui, parfois, s'introduisent jusque dans les cellules (...) Dans un établissement, les punaises de lit prolifèrent au point que les personnes détenues sont recouvertes de piqûres et que certaines en ont des cicatrices", décrit encore la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. "Les détenus dormant sur un matelas par terre se trouvent contraints de boucher leur nez et leurs oreilles avec du papier toilette afin d'éviter que des cafards s'y introduisent."

Au 1ᵉʳ avril, 3307 détenus étaient contraints de dormir sur un matelas posé à même le sol de leur cellule, selon les données officielles transmises par le ministère de la Justice.

Des effectifs "cruellement insuffisants"

Si le sort des détenus est peu enviable, que dire de celui du personnel pénitentiaire qui fonctionne "avec des effectifs de plus en plus tendus" ? "Dans la plupart des prisons contrôlées" par la CGLPL, "les effectifs sont en nombre cruellement insuffisant. Plusieurs établissements s'accoutument à un fonctionnement très détérioré qui finit par devenir la norme. Les professionnels sont épuisés, marqués par leur impuissance professionnelle."

Dans ces conditions, les faits de violence augmentent dans certains établissements. Le rapport relate le cas d'un détenu incarcéré pour la première fois, en exécution de diverses courtes peines, qui "a subi des faits de viol et des actes de torture pendant toute une nuit au mois de janvier 2023".

La CGLPL propose régulièrement des "recommandations" aux pouvoirs publics pour améliorer la situation dans les lieux de privation de liberté, mais au cours des six dernières années, les réponses des autorités sont restées "souvent parcellaires". "Il est difficile de défendre les droits de ceux qu’une société n'aime pas, ne veut pas regarder et se moque bien des mauvais traitements qui leur sont infligés", constate Dominique Simonnot. "Difficile également, de devoir répéter qu'il est inconcevable, en France, d'abandonner à un sort, souvent infect, les captifs et avec eux, ceux chargés de les garder, de les surveiller, de les soigner, de les accompagner."