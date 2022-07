Covid-19 : record de réclamations auprès du Défenseur des Droits en 2021

En général, le rapport annuel montre que les réclamations traitées en 2021 ont porté principalement sur la protection et sécurité sociale (22,1% des réclamations traitées), le droit des étrangers (17,1%) et le droit routier (11,6%). De l'accès limité aux loisirs à la suspension d'agents non vaccinés, de nombreuses saisines de la Défenseure des droits ont aussi été motivées par les effets du Covid et la gestion de la crise sanitaire.

Tout au long de l'année, "tout en reconnaissant l’importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie", la Défenseure des droits Claire Hédon a ainsi "déploré l’érosion progressive de nos libertés et de la cohésion de la société" alors que "les inégalités sociales et la précarité n’ont fait que s’aggraver".

Ses 231 agents ont notamment constaté, à travers l’instruction des saisines, "les effets persistants et particulièrement préoccupants sur les enfants d’une crise sanitaire installée dans la durée". Une partie du rapport annuel est justement dédiée à la santé mentale des enfants et aux appels de la Défenseure des droits lancés aux autorités sur l'impératif d'"une vigilance accrue".