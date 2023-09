Inceste : 8% seulement des victimes qui se sont confiées ont été crues et protégées

D'après ces témoignages, seulement 8% des victimes ont bénéficié "d'un soutien social positif", c'est-à-dire qu'elles ont été crues et protégées lorsqu'elles se sont confiées. La Ciivise note aussi qu'un enfant sur deux n'a pas été mis en sécurité ni bénéficié de soins. Cela concerne les proches de l'enfant, mais aussi les professionnels : seulement 4 sur 10 les ont protégés, et quand ils l'ont fait 6 sur 10 ont porté plainte.

Or, la prise en compte de la parole et la protection de la victime ont des conséquences à long terme. Celles qui n'ont pas été crues et protégées ont développé plus de comportements d'autodestruction, comme des addictions à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, mais aussi des troubles alimentaires, des problèmes gynécologiques, et sont plus souvent auteurs de troubles alimentaires.

Pour Edouard Durant, le coprésident de la Ciivise, ces chiffres montrent que l'inceste "n'est pas qu'une affaire privée, une somme ahurissante d'histoires privées. C'est un problème collectif, d'ordre public, de santé publique".