"Surmulots" : pourquoi les écolos de Paris ne veulent plus entendre parler de "rats"

Tout d'abord, il convient de rappeler que "surmulot" est bel et bien le nom de l'animal qui slalome entre les poubelles parisiennes une fois la nuit tombée. Comme l'a souligné Corentin Freyssinier, médiateur scientifique du Muséum de Bordeaux, il existe "plusieurs espèces rats dans le monde". Or, celle qui occupe aujourd'hui Paris et les grandes métropoles, c'est le "rattus norvegicus", aussi appelé "rat brun" ou ... "surmulot" ! "C'est son nom, tout simplement."