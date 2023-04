Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 4 avril

▶️ Donald Trump au tribunal pour une comparution historique

Sans précédent. Donald Trump s'apprête à vivre ce qu'aucun autre ancien président américain n'a connu : inculpé dans une affaire de paiement à l'actrice de X Stormy Daniels, remontant à la campagne de 2016, le 45e président des États-Unis comparaît au tribunal à New York lors d'une audience qui divise et fascine l'Amérique. Un rendez-vous "à double tranchant" pour le milliardaire républicain, qui fait tout pour contrôler son image dans l’optique d’une candidature à l’élection présidentielle de 2024.

▶️ Fusillades à Marseille : qu’est-ce que la CRS 8, déployée en urgence ?

Au lendemain des fusillades qui ont fait trois morts et douze blessés, plongeant à nouveau Marseille dans l'effroi, Gérald Darmanin a annoncé lundi soir le déploiement imminent de la CRS 8 dans la ville. Mise en place en 2021 pour répondre à l’augmentation des heurts lors de manifestations et aux violences urbaines, cette unité composée de 200 policiers spécialement formés n’a "pas vocation à rester sur une zone d’intervention plus de quelques jours", expliquait alors le ministre de l’Intérieur.

▶️ Démissions records d’élus locaux : un maire explique pourquoi il jette l’écharpe

Ils seraient un millier à avoir démissionné depuis les élections municipales de 2020, "un niveau jamais vu", selon l’Association des maires de France (AMF). Parmi eux, André Hartereau, que nous avons interrogé ce mardi. Difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle avec le mandat, problèmes financiers, impact des réseaux sociaux, violences et menaces… L’ancien édile d'Hennebont, dans le Morbihan, revient sur les nombreuses causes de ce mal-être.

▶️ Allergies : gare aux "remèdes" vendus sans ordonnance

Le magazine 60 millions de consommateurs a comparé 22 des produits antiallergiques les plus vendus. Disponibles en libre-service en pharmacie, tous ne sont pas efficaces ou sans risques, alors que leur prix peut varier du simple au triple.

▶️ La saga Harry Potter pourrait bientôt devenir une série

La magie du sorcier aux lunettes rondes n’a pas dit son dernier mot. Près de 16 ans après la publication du dernier roman de la saga Harry Potter, la presse américaine spécialisée rapporte que les aventures du héros de J.K. Rowling seraient sur le point d’être adaptées en série télévisée. Du grand au petit écran, la saga ferait table rase du passé pour tout reprendre à zéro.