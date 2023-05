Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 22 mai

▶️ Policiers tués à Villeneuve-d'Ascq : l'autre conducteur était positif à l'alcool et au cannabis

Quatre personnes, dont trois jeunes policiers du commissariat de Roubaix, sont décédées, et deux autres ont été grièvement blessées, dimanche à Villeneuve d'Ascq dans une collision entre un véhicule de police et une voiture. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette dernière roulait à contre-sens et son conducteur, mort dans l'accident, avait consommé de l'alcool et du cannabis.

▶️ Teknival dans l'Indre : clap de fin après quatre jours de fête illégale pour 30.000 teufeurs

À Villegongis, dans l'Indre, les fans de techno lèvent le camp. Ce lundi matin, des 30.000 teufeurs présents au pic du rassemblement, il n'en restait plus que 4000. Après quatre jours à vivre avec les basses, les habitants de ce petit village retrouvent leur calme. Le propriétaire du terrain est soulagé de voir partir les festivaliers. Désormais, la question du nettoyage se pose.

▶️ "Un tsunami" : le passage d’un paquebot fait de gros dégâts en bord de Garonne

Les bateaux de croisière sont-ils trop gros ? En Gironde, l'un d'eux a provoqué une grande vague ce week-end alors qu'il venait de quitter Bordeaux. Louise, une habitante de Saint-Louis-de-Montferrand, se trouvait à l'intérieur de sa maison avec son mari à ce moment-là. "On a entendu ce bruit, un bruit terrible, et puis cette eau qui arrivait... J'ai dit 'c'est quoi ça ?' Et vu que le mur était tombé, il y en avait partout, partout, des branches, des parpaings, des briques", raconte-t-elle encore. Une équipe du 13H de TF1 a constaté les dégâts sur place.

▶️ "Sous le tapis la violence" : à Cannes, des collages accusent le Festival de "complicité" avec des agresseurs

En plein cœur du Festival de Cannes, un collectif qui se présente comme rassemblant des professionnels du milieu du cinéma multiplie les affiches contre les murs de la ville. Il accuse les organisateurs de "complaisance" vis-à-vis d'agresseurs, notamment sexuels, dans la sélection des films en compétition. Ses membres dénoncent plus largement les violences du milieu et plaident pour des tournages "éthiques".

▶️ Signal Conso : comment fonctionne la nouvelle appli pour signaler une fraude en quelques clics ?

Signaler l'arnaque ou la fraude d'une entreprise est désormais possible directement depuis un téléphone portable. Trois ans après le lancement du site, le gouvernement a donné le coup d'envoi ce lundi de l'application Signal Conso. Elle permet aux consommateurs de signaler en quelques clics une arnaque à la répression des fraudes. Les associations de consommateurs déplorent le manque de moyens pour traiter les litiges signalés.