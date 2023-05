Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 9 mai

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce mardi : Vladimir Poutine a prononcé un discours devant des milliers de militaires lors de célébrations sur la place Rouge à Moscou ; le chef de Wagner estime que la hiérarchie militaire russe cherche à "tromper" le président russe ; l'Ouest canadien demande de l'aide pour lutter contre des feux "sans précédent" ; l'avocat et ancien ministre Georges Kiejman est mort à l'âge de 90 ans ; Stromae a besoin de "repos" et annonce l'arrêt total de sa tournée ; le départ de Messi pour l'Arabie saoudite est "une affaire conclue", selon une source saoudienne ; et Le petit Larousse et Le Robert dévoilent les mots qui intègrent leurs nouvelles éditions.