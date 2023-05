Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 10 mai

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce mercredi : une attaque à Djerba en Tunisie qui a fait 4 morts, dont deux fidèles d'une synagogue ; le coordinateur vidéo de l'Agence France-Presse en Ukraine Arman Soldin qui a été tué mardi après-midi lors d'une attaque de roquettes russes dans l'Est de l'Ukraine, près de la ville assiégée de Bakhmout ; la Française Clarisse Agbégnénou, de retour aux Mondiaux après un congé maternité, qui a décroché un sixième titre de championne du monde de judo, mercredi à Doha, dans la catégorie des -63 kg ; les principales mesures qui ont été prévues par le gouvernement pour "sécuriser et réguler" internet ; un professeur contractuel du lycée professionnel Maria Deraismes, dans le 17e arrondissement, qui a brûlé 63 copies d'anglais devant l'établissement ; et l'acteur américain Robert de Niro, âgé de 79 ans, qui a révélé être récemment devenu père pour la septième fois.