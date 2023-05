Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 3 mai

▶️ Ce que l'on sait de l'attaque de drones sur le Kremlin imputée à Kiev

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué le Kremlin la nuit dernière avec deux drones dans le but d'assassiner Vladimir Poutine, à quelques jours des célébrations militaires du 9 mai. "Il n'y a eu aucune victime ni aucun dégât causé par la chute et la dispersion des fragments", selon la présidence russe. Des allégations rapidement démenties par les autorités ukrainiennes. "Nous n'attaquons ni Poutine ni Moscou. Nous nous battons sur notre propre territoire", a assuré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en Finlande.

▶️ Retraites : manifestations interdites aux abords du Conseil constitutionnel avant la décision sur le RIP

Le Conseil Constitutionnel doit rendre en fin de journée sa décision sur le deuxième référendum d'initiative partagée concernant la réforme des retraites. Afin d'éviter tout débordement, la préfecture de police a pris les devants, interdisant tout rassemblement aux abords du siège des "sages", rue Montpensier. La manifestation déclarée à l'initiative de la CGT a quant elle été déplacée place du Louvre.

▶️ Le "trimestre anti-inflation" prolongé au-delà du 15 juin : quel bilan jusqu'ici ?

Le "trimestre anti-inflation" sera prolongée au-delà du 15 juin, a annoncé ce mercredi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Les produits concernés remportent un franc succès, mais permettent-ils vraiment de faire baisser les prix ? TF1 fait le point dans différentes enseignes.

▶️ Messi sanctionné après un voyage en Arabie saoudite : le reverra-t-on sous le maillot du PSG ?

La fin d'une relation de deux ans ? Mardi, le PSG a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la superstar Lionel Messi. En cause, un voyage en Arabie saoudite pour lequel la star argentine n'avait pas reçu l'accord de la direction du club. Le joueur devrait être éloigné des terrains pendant deux semaines et louper ainsi les rencontres face à Troyes et Ajaccio. Reverra-t-on la "Pulga" en Ligue 1 avant la fin de la saison ? Possible. Sera-t-il toujours en France l'année prochaine ? Peu probable...

▶️ Têtes couronnées, dirigeants… Qui sera au couronnement du roi Charles III ?

Le roi Charles III sera couronné ce samedi à l'abbaye de Westminster, à Londres. Un événement à suivre en direct sur TF1 et MYTF1. Parmi les 2000 convives invités à assister à l'événement, des chefs d'États et de gouvernement, des têtes couronnées, mais aussi de simples anonymes. TF1info vous dévoile les principales personnalités présentes lors de la cérémonie, qui s'annonce grandiose.