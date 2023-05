Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 2 mai

▶️ "Toujours unis", les syndicats annoncent une 14e journée de mobilisation le 6 juin

Au lendemain d'une importante mobilisation à l'occasion du 1er-Mai, les syndicats ne lâchent pas. L'intersyndicale a annoncé ce mardi une 14e journée d'action contre la réforme des retraites, le 6 juin prochain, pour "se faire entendre" par les députés et demander une énième fois le retrait. Une date qui n'a pas été choisie au hasard : deux jours plus tard, l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi visant à abroger le texte controversé.

▶️ Policier blessé par un cocktail Molotov à Paris : enquête ouverte pour "tentative d’homicide volontaire"

Lors de la manifestation du 1er-Mai dans la capitale, un policier a été grièvement blessé par un cocktail Molotov. Le parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance du chef de "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique". Selon le ministre de l'Intérieur, 259 membres des forces de l’ordre et 32 manifestants ont été blessés lundi à Paris.

▶️ VIDÉO - Pollens : comment le changement climatique fait exploser les allergies

Ce mardi correspond à la journée mondiale contre l'asthme et les allergies. Alors que le risque d'allergies aux pollens touche désormais tout l'Hexagone, de plus en plus de Français sont concernés, avec une personne sur trois sensible aux pollens et autres allergènes. En l'espace de 60 ans, ce chiffre a été multiplié par dix, tout comme le nombre de personnes asthmatiques.

▶️ Une intelligence artificielle capable de décrypter vos pensées : comment est-ce possible ?

Une nouvelle avancée majeure pour l'IA. Des scientifiques américains ont mis au point un système d'intelligence artificielle capable de convertir l'activité cérébrale d'une personne en un flux de texte. Connue sous le nom de "décodeur sémantique", cette technologie révolutionnaire pourrait à terme profiter à des patients qui ont perdu l’usage de la parole, selon une équipe de chercheurs de l’Université du Texas à Austin (États-Unis).

▶️ EN IMAGES - Jared Leto, Rihanna, Kim Kardashian… Les looks les plus fous du Met Gala 2023

Réunies pour le Met Gala 2023, l'une des soirées les plus sélectives de la planète, les stars mondiales de la mode, du showbiz, du sport et de la politique ont rendu hommage lundi soir, dans le luxe et l'extravagance, au "Kaiser" Karl Lagerfeld, décédé en 2019. L'occasion pour vous de découvrir dans notre article les tenues les plus remarquées de cette nouvelle édition, comme le costume de chat - en hommage à la "Choupette" du célèbre couturier - porté par Jared Leto.