Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 13 avril

▶️ Douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites

À la veille du verdict du Conseil constitutionnel - dont les abords sont interdits aux manifestations jusqu'à samedi - et de ses neuf "Sages", les opposants à la réforme des retraites ont à nouveau battu le pavé ce jeudi 13 avril. Un baroud d’honneur ? Pas à en croire les syndicats, qui, à l’instar de la CGT, ne comptent pas relâcher la pression. "Contrairement à ce qu'espère le gouvernement, le mouvement est loin d'être fini", assurait ainsi la secrétaire générale Sophie Binet eu départ de la manifestation parisienne.

▶️ Impôts 2023 : les erreurs à ne pas commettre dans sa déclaration de revenus

À partir de ce jeudi 13 avril et jusqu’au 8 juin, les contribuables - bientôt consultés sur l’utilisation de l’argent des impôts - peuvent déclarer leurs revenus en ligne. Une échéance fastidieuse et qui peut parfois entraîner des erreurs. Pour ne pas commettre d'impairs, nous avons relevé les plus fréquentes.

▶️ Le RAID se trompe de maison : la drôle de mésaventure d’un couple de retraités bretons

Une visite inattendue. Des policiers d'élite se sont trompés de maison lors d’une intervention, mardi, en Ille-et-Vilaine. Eux qui cherchaient des trafiquants de drogue se sont retrouvés... chez un couple de sexagénaires ! Cueilli au saut du lit puis immobilisé avec des armes pointées sur sa femme et lui, le retraité pris pour cible par erreur a témoigné auprès de TF1.

▶️ DOCUMENT TF1 - Kidnappings et assassinats : dans l'enfer des gangs en Haïti

Le chaos règne en Haïti, où le président a été assassiné en 2021. La capitale Port-au-Prince est aux mains de gangs rivaux, qui multiplient kidnappings et assassinats. Nos reporters de Michel Scott et Antoine Pocry ont assisté à des scènes de guerre en plein jour.

▶️ Wes Anderson, Nanni Moretti, Ken Loach… la sélection officielle du 76e Festival de Cannes

Le délégué général Thierry Frémaux a levé le voile ce jeudi sur la sélection du 76e Festival de Cannes, qui se tiendra du 16 au 27 mai. Les nouveaux films de Nanni Moretti, Ken Loach ou encore Wim Wenders seront en compétition pour la Palme d’or. Côté français, trois cinéastes seront candidats au palmarès, dont Catherine Breillat et Justine Triet.